Investigado un camionero de Oviedo por homicidio imprudente tras seis meses de pesquisas por un choque mortal en la 'Y'

Agente de la Guardia Civil vigilando la autovía Oviedo-Serín - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor profesional por homicidio imprudente en la autovía A-66 entre Oviedo y Serín. El siniestro consistió en una colisión por alcance entre un camión y un turismo, con resultado de una persona fallecida. De los análisis técnicos realizados se desprende como principal factor concurrente una posible distracción en la conducción.

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, la investigación se prolongó durante seis meses debido a la complejidad técnica del siniestro vial, que requirió la intervención coordinada de diversas unidades especializadas. El conductor, investigado por homicidio por imprudencia y lesiones, es un profesional de 64 años vecino de Oviedo.

En el siniestro, que consistió en una colisión por alcance entre un camión y un turismo, resultaron heridos graves los dos ocupantes del turismo, evacuados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde posteriormente falleció uno de ellos. Tras producirse el siniestro vial, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) desplazó patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Oviedo y Gijón, cuyos agentes realizaron labores de auxilio, regulación del tráfico y seguridad vial.

Debido a la complejidad técnica del siniestro, participaron también el Grupo de y Análisis de Tráfico (GIAT) y el Equipo de Transportes del Destacamento de Mieres, bajo la coordinación de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS).

Durante los seis meses que se prolongaron las actuaciones, los investigadores realizaron inspecciones oculares del lugar y de los vehículos implicados, estudios técnicos de las deformaciones, así como el análisis de la secuencia y dinámica del siniestro. Los agentes también visionaron las grabaciones de la vía y verificaron y analizaron los registros de los tiempos de conducción y descanso del camión.