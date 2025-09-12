El IPC sube un 3,1% en Asturias en agosto

Museo de la Emigración en Colombres. Calles y palacetes de Colombres, premio al Pueblo Ejemplar en 2015. - EUROPA PRESS

12 Sep.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,1% en Asturias en agosto en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadena tres meses de subidas en Asturias. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 2,6%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7% más que en agosto de 2024 (-0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 6,1% (+0 puntos); vestido y calzado, un 3,8% (-0,1 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% (-0,2 puntos). Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en ocio y cultura, un 0,2% (+0,4 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,2% (-0,2 puntos); comunicaciones, un 0,7% (+0,2 puntos) y transporte, un 1,2% (+1 puntos).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%. Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

