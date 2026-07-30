Irregularidades en Gijón: IU y Podemos pedirán a la Fiscalía investigar contratos de conciertos de Óliver Suárez

Archivo - Los portavoces de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos municipales de IU y de Podemos del Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han anunciado este jueves que podrán en conocimiento de la Fiscalía los contratos formalizados por Divertia vinculados a los conciertos de los últimos tres años, con objeto de que estudie si el procedimiento de contratación seguido por el que era su presidente, Óliver Suárez, puede ser constitutivo de delito.

En concreto, ambas formaciones solicitarán al Ministerio Fiscal la investigación de los contratos de 15 conciertos, siete de los cuales forman parte de la programación estival de este año, tres corresponden a 2025 y otros cinco al verano de 2024, según una nota de prensa de IU y Podemos.

Ambos grupos han incidido en que, si bien la semana pasada el presidente de Divertia fue cesado de su cargo por dos contrataciones irregulares correspondientes al presente verano, lo cierto es que los 15 contratos citados, según ellos, superan las cuantías mínimas que legalmente requieren la autorización y la formalización por parte del Consejo de Administración de Divertia.

Han señalado, a este respecto, que, de acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la Presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros.

Suárez Llana ha apuntado que tanto IU como Podemos solicitaron acceso a los expedientes de contratación de los 15 conciertos, "y en cuanto el Gobierno municipal nos dé acceso presentaremos escrito ante la Fiscalía solicitando su investigación.

"Queremos saber si la formalización de contratos por parte de Oliver Suárez para los que no estaba autorizado por el consejo de administración de Divertia fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación", ha agregado.

Este ha remarcado que, lo que están haciendo desde la oposición es lo que debería de hacer, a su juicio, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal "tránsfuga" Óliver Suárez al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado "por la contratación irregular de al menos dos conciertos".

El edil ha insistido en que "si la máxima autoridad política del Ayuntamiento tiene la más mínima sospecha de que en su Gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía".

Por su parte, Suárez ha considerado de "extrema gravedad que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del Consejo de Administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública".

"Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento", ha llamado la atención.

Además, la portavoz de Podemos ha recordado que, en el caso de los conciertos de este verano, "la insistencia de Divertia en asumir su producción también sirvió para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos".

Al igual que su homólogo de IU, ha apuntado a la responsabilidad de Moriyón por haber colocado a Suárez al frente de Divertia, "contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo", ha recalcado.

A su juicio, es "imprescindible que todos los implicados den explicaciones, incluido el gerente como encargado de la gestión de Divertia, porque la ciudadanía merece saber qué pasó, por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades".