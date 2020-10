Las ITV asturianas aplican ya fechas de renovación de acuerdo al auto del Supremo, tras una instrucción del Ministerio

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones que realizan en Asturias la obligatoria inspección técnica de vehículos (ITV) establecen desde este jueves las fechas de renovación de las revisiones de acuerdo a un reciente auto del Tribunal Supremo, según han confirmado a Europa Press fuentes de Itvasa, compañía pública que se encarga de realizar las inspecciones.

A través de un auto de fecha 24 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente un apartado de la Orden de Sanidad (413/2020) que disponía que se tomara como fecha de validez la que constase en la tarjeta ITV, sin que computase, en ningún caso, la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En la práctica, suponía recortar los plazos de validez de la revisión.

Eso fue lo que llevó a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) a pedir la suspensión del apartado. El Defensor del Pueblo dijo que suponía aumentar de manera artificial la duración de las ITV.

Ha sido este jueves cuando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha trasladado una instrucción a los responsables de realizar las revisiones para que modifiquen, de acuerdo a la suspensión, los plazos.

"Itvasa aplica al cien por cien las instrucciones y las normas que recibe", han señalado responsables de la compañía, que han explicado que no respetar la Orden de Sanidad habría supuesto vulnerar la normativa.

Han recordado que el propio auto del Tribunal Supremo establece que se debía publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la parte dispositiva con la suspensión. Por lo tanto, hasta que eso no sucediera, no podían aplicar los nuevos plazos hasta entonces y tenían que seguir respetando la Orden. No obstante, la instrucción de Sanidad les ha permitido hacerlo.

En cualquier caso, desde Itvasa han recordado que la aplicación de los plazos respetando la Orden no era una cuestión que solamente se hiciese en Asturias, sino que ocurría en todas las estaciones del país, ante la falta de la publicación en el BOE y una instrucción por parte del Ministerio, que es de quien depende este servicio.

Si bien varios usuarios seguían recibiendo este día 30 de septiembre, tras el auto, la tarjeta de caducidad de su revisión con los plazos de acuerdo al apartado de la orden suspendido cautelarmente, el criterio ya ha sido cambiado, de acuerdo a esa instrucción que ha llegado del Ministerio.

Algunos conductores y profesionales plantean la conveniencia de que la suspensión también afectase a los que pasaron la ITV antes de la emisión del auto. La Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra) envió una carta a Itvasa en ese sentido.

Sin embargo, las fuentes consultadas de la compañía entiende que no hay ninguna norma que obligue a ello, recordando en todo momento que se trata de una suspensión provisional y que la decisión del Supremo no es firme. "Una suspensión cautelar es que se deja de aplicar, pero no dice nada el auto de que tenga carácter retroactivo", aclaran, sin descartar que puedan recibir otras instrucciones en otro sentido. "Nosotros únicamente aplicamos lo que nos indiquen desde el Ministerio", han insistido.