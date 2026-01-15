IU asegura que Oviedo está aplicando medidas de zona tensionada aunque no la haya declarado

El director general de Vivienda de Asturias, Daniel Sánchez, y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Vivienda del Gobierno asturiano, Daniel Sánchez, ha asegurado este jueves que Oviedo está aplicando medidas como zona tensionada aunque el Ayuntamiento no haya querido declararla oficialmente.

Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, en la que han analizado la política de vivienda en Oviedo y han apelado al consenso entre todas las fuerzas políticas del municipio para avanzar en la solución al problema de vivienda en la capital asturiana.

En la declaración de zonas tensionadas, ha agregado Sánchez, "lo responsable no es imponer, sino pactar planes, calendarios y recursos" con las administraciones locales para que las políticas tengan resultado. Es por ello que el director general ha restado importancia a que Oviedo no aparezca entre los municipios que han declarado zonas de vivienda tensionada, cuya declaración se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) hace unas semanas.

Gaspar Llamazares, por su parte, ha explicado que Oviedo ya ha iniciado un plan con medidas correctoras para zonas tensionadas que consiste en la cesión de terrenos para la construcción de vivienda pública, la participación en el programa 'Alquilámoste' o el impulso a la oficina de vivienda municipal y la aprobación del plan de vivienda local.

El portavoz municipal ha celebrado que por primera vez Oviedo cuente con una política pública de vivienda, fruto, asegura, del pacto entre IU y el PP. En virtud de este acuerdo, Llamazares ha explicado que se ha cedido ya suelo al Principado para la construcción de 300 viviendas y en este año se realizará un estudio de las viviendas de uso turístico para "su racionalización" si es necesario. También se fija como objetivo para 2026 elaborar el plan de vivienda del municipio.

Con estas políticas sobre la mesa, Llamazares ha hecho un llamamiento al resto de grupos municipales para que colaboren con la política de vivienda, después de que el PSOE local cuestionase que Oviedo no aparezca entre las zonas tensionadas de Asturias. Los socialistas aseguraron que "se trata de una decisión incomprensible, salvo que el pacto entre PP e IU en Oviedo sea en realidad un pacto de no agresión".

"Oviedo era una página en blanco en vivienda", ha replicado Llamazares, quien ha dicho que "no hay ninguna duda" de que Oviedo es una zona tensionada. "La cuestión es si añadimos tensión política o intentamos solucionar los problemas que causa la zona tensionada", ha remarcado. A este respecto, el director general de vivienda ha indicado que "el sectarismo en vivienda es un lujo que no nos podemos permitir".

Para Llamazares, las zonas tensionadas se desarrollan por un acuerdo con los municipios, "no confrontando con municipios". "En algunos casos es explícita, y en otros se producen medidas que se corresponden con la zona tensionada", ha explicado.