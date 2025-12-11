IU-Convocatoria piden más actividad en el Palacio de los Niños para garantizar limpieza, seguridad y cuidado del barrio

Archivo - Palacio de los niños en Oviedo. - GOOGLE - Archivo

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este jueves una mayor actividad en el Palacio de los Niños para garantizarlimpieza, seguridad y servicios en su entorno. Según han detallado "la ausencia de actividad conduce al deterioro de las instalaciones y a una percepción generalizada de abandono que perjudica tanto al equipamiento como a su entorno".

En una nota de prensa, la organización ha mostrado su preocupación por la situación actual del Palacio de los Niños, "un espacio cuyo estado y uso repercuten directamente en la limpieza, la seguridad y la calidad de vida del barrio".

En los últimos meses, este equipamiento ha vuelto a la inactividad prácticamente total, después de haber albergado actividades, incluidas algunas deportivas, mientras el Palacio de los Deportes se encontraba en obras. Actualmente, tan solo se mantiene en funcionamiento la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas.

"Si bien es cierto que está previsto que el edificio sea la futura sede de la Casa de las Artes de Oviedo, consideramos que no podemos permitirnos un periodo prolongado de abandono", ha señalado desde IU-Convocatoria.

"Hasta que ese proyecto sea una realidad, creemos imprescindible incrementar la actividad en el Palacio de los Niños para garantizar que se mantengan la limpieza, la seguridad y los servicios básicos en toda la zona, algo que el vecindario valora especialmente", han añadido.

"Defendemos que la mejor forma de cuidar un espacio público es mantenerlo vivo. Si dejamos que el Palacio de los Niños siga permaneciendo vacío y sin uso, el deterioro está garantizado. Reclamamos al Ayuntamiento que impulse actividades temporales y estables mientras llega la futura Casa de las Artes. Oviedo no puede permitirse más instalaciones infrautilizadas", ha declarado el Portavoz, Gaspar Llamazares.