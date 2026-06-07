IU-Convocatoria reclama un impulso "decisivo" para que la Agencia Estatal de Salud se ubique en Oviedo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este domingo una nota de prensa en la que solicitan al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y al presidente del Principado, Adrián Barbón, que den un impulso "decisivo" ante el Gobierno de España a la candidatura de nuestra ciudad como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

El portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, ha señalado que "la elección de Oviedo como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública sería un reconocimiento justo al trabajo desarrollado por la sanidad pública asturiana y a la respuesta ejemplar que Asturias ofreció durante la pandemia".

Ha dicho que confía en que el Ayuntamiento y el Principado

"redoblen sus esfuerzos" ante el Gobierno de España para respaldar una candidatura "sólida, merecida y beneficiosa para toda Asturias" .

Entiende que es el momento de que todas las instituciones asturianas actúen "de forma coordinada" y defiendan "con firmeza" una propuesta que supondría un importante reconocimiento al sistema sanitario asturiano y una oportunidad para reforzar el papel de Oviedo como referencia en el ámbito de la salud pública y la investigación sanitaria.

"Consideramos que Oviedo reúne méritos objetivos y suficientes para albergar este organismo estratégico para el conjunto del Estado. La trayectoria de la sanidad pública asturiana, el reconocimiento alcanzado por la gestión realizada en Asturias durante la pandemia de la COVID- 19 y el compromiso institucional demostrado con la rápida cesión y acondicionamiento de espacios en el edificio de Calatrava constituyen razones de peso que avalan esta candidatura", ha señalado.