IU critica el "abandono" de San Lázaro - Otero en Oviedo y exige que las administraciones "den la cara"

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este domingo una nota de prensa en la que exige una respuesta "urgente y coordinada" del Ayuntamiento de Ovieod y del Principado de Asturias ante la situación que atraviesan las zonas de San Lázaro y Otero.

Según señalan desde IU, en una asamblea celebrada este sábado, con más de 200 personas, ha quedado claro el "hartazgo" de un vecindario que lleva meses reclamando soluciones a los problemas sociales, de seguridad ciudadana y de convivencia.

Reclaman una actuación "específica y de choque" para ambos barrios, con recursos sociales suficientes y medidas efectivas que permitan atender las situaciones de vulnerabilidad, mejorar la seguridad y recuperar la convivencia.

"San Lázaro-Otero es un barrio obrero que debe estar en el centro de la política municipal y no en la periferia. Nos preguntamos si la respuesta institucional sería la misma si estos problemas se produjeran en el centro de Oviedo. En ese sentido, consideramos que todos los barrios merecen la misma atención, con independencia de dónde vivan sus vecinos", han señalado.

El concejal de IU Alejandro Suárez ha insistido en que no se puede pedir paciencia indefinidamente a un barrio que lleva meses esperando. "Necesitamos soluciones y responsables políticos que den la cara, sin enfrentar a los vecinos con las personas que necesitan atención social contribuyendo a crear un caldo de cultivo idóneo para que las ideas de la extrema derecha avancen", ha subrayado.

Asimismo, desde el grupo hacen un llamamiento a participar en la manifestación convocada por el vecindario para el próximo sábado, 7 de noviembre. "Ya no nos vale otro interlocutor que no sea la consejera de Derechos Sociales. La Consejería y la Concejalía de Servicios Sociales deben ponerse al frente de la respuesta y asumir sus responsabilidades", han señalado.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo exigirán la comparecencia de la concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Oviedo y pedirán explicaciones al Gobierno del Principado en la Junta General. "No vamos a aceptar que ambas administraciones sigan pasándose la responsabilidad mientras el barrio continúa esperando", han comentado.

También reclaman que Cáritas, entidad gestora del centro Cano Mata, exponga las necesidades de personal, medios y recursos que tiene para garantizar una atención adecuada, de manera que las carencias puedan abordarse con la implicación de las administraciones competentes.