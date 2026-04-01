IU critica la "campaña del miedo" de Vox sobre la seguridad en Oviedo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha criticado este miércoles la "campaña del miedo" que a su juicio ha impulsado Vox en la ciudad sobre la seguridad en las calles ovetenses.

En una nota de prensa, IU ha indicado que, si bien entienden la "legítima preocupación existente" ante cualquier hecho delictivo que pueda producirse en nuestra ciudad, lo que hace Vox es "una exageración interesada y una utilización política irresponsable" al tratar de "convertir Oviedo en una ciudad insegura, deteriorando injustificadamente su imagen y generando alarma social".

"Estas declaraciones evidencian el intento de la ultraderecha de importar a Oviedo su conocida campaña del miedo, basada en la exageración, la distorsión de la realidad y, en demasiadas ocasiones, en marcos con tintes xenófobos y racistas que son incompatibles con una ciudad diversa, plural y cohesionada", han aseverado desde la coalición de izquierdas.

Para IU, "Oviedo sigue siendo una ciudad segura, donde los hechos delictivos son minoritarios y no pueden presentarse episodios puntuales o aislados como si respondieran a una situación estructural de inseguridad".

"Nos resulta profundamente contradictorio que Vox impulse iniciativas como la declaración de la Semana Santa ovetense como fiesta de interés turístico regional y, al mismo tiempo, trabaje activamente en deteriorar la imagen de la ciudad, proyectando un escenario de inseguridad que no se corresponde con la realidad", han aseverado.