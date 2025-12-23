IU defiende la gestión de áreas estratégicas dentro del Gobierno ante "presiones del mundo del dinero"

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida Asturias, reunida de urgencia este martes en Pola de Siero, ha aprobado una resolución política en la que rechaza "cualquier tipo de presión" de los lobbies económicos en materia de urbanismo, desarrollo industrial, energético y comercial, y reafirma su apuesta por el desarrollo sostenible, la protección del territorio y el derecho a la vivienda. La formación asegura que "no tolerará presiones del mundo del dinero".

La formación defiende el acierto de su entrada en el Gobierno del Principado en 2023, condicionada a la gestión de áreas estratégicas como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, lo que, a su juicio, ha permitido orientar decisiones clave frente a proyectos especulativos y a intereses particulares alejados del interés general.

IU destaca, entre otras actuaciones, el equilibrio en la expansión de las energías renovables, la prohibición de instalar parques de baterías en suelo rural, el refuerzo del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), el control del desarrollo comercial y la protección de la vivienda pública, medidas que, según señala en una nota de prensa, han generado "presiones" por parte de sectores económicos afectados.

En el ámbito comercial, la resolución subraya la defensa de las Directrices de Comercio frente a modelos de crecimiento "agresivos", especialmente en concejos como Siero, mientras que en materia de vivienda reafirma la prioridad de ampliar el parque público, blindar la vivienda protegida con carácter vitalicio y fijar precios orientados a la clase trabajadora. IU Asturias concluye reiterando su compromiso de anteponer el interés general y los derechos de la ciudadanía frente a presiones económicas y proyectos especulativos.