IU denuncia incumplimiento del acuerdo de huelga en TUA: los conductores de autobús de Oviedo siguen sin baños

Los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo Gaspar Llamazares y Cristina Pontón, con trabajadores de TUA. - IU OVIEDO

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento y a la empresa TUA que cumplan el acuerdo de huelga e instalen baños en las cabeceras de línea del autobús urbano de Oviedo, ya que todavía no se han puesto.

Llamazares se ha reunido junto a la concejala Cristina Pontón con los representantes del comité de empresa de TUA, quienes han puesto de manifiesto que "no solamente no ha avanzado" este aspecto, sino que "ha retrocedido porque se ha suprimido prácticamente el baño en San Claudio", suprimiendo "el único baño que estaba en una cabecera de una de las líneas".

A juicio de Llamazares, la mejora del transporte público "pasa necesariamente por escuchar a la plantilla y tener en cuenta su experiencia". "Solo así se podrán adoptar decisiones que respondan a las necesidades reales del servicio y garanticen tanto unas condiciones laborales dignas como una atención adecuada a la ciudadanía", ha dicho.

Durante la reunión también se ha hablado de la actualización de las líneas de autobús urbano en Oviedo, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya aprobado. Entre las cuestiones señaladas, destaca la necesidad de reforzar frecuencias y aumentar el número de vehículos en algunas líneas. También reclaman que se tenga en cuenta la opinión de los conductores para abordar el nuevo mapa de rutas, ya que son "los que conocen a pie de calle la situación de cada una de las líneas, de su frecuencia, de sus horarios y de su adecuación o no a las necesidades de los ciudadanos".