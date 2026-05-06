IU exige arreglar la carretera de El Llano en el Naranco por su "mal estado"

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, junto a la concejala Cristina Pontón, en El Llano, en la zona sur del Naranco. - IU

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, junto a la concejala Cristina Pontón, ha visitado este miércoles El Llano, en la zona sur del Naranco, para constatar el "deficiente estado de conservación" de la carretera, especialmente en la zona del cruce. Durante la visita, han comprobado "de primera mano" las deficiencias que vienen denunciando los vecinos, quienes reclaman "una actuación urgente" debido al mal estado de la vía.

Asimismo, han recogido la queja relativa al estado de un camino de acceso a una vivienda, que quedó "completamente deteriorado" tras las labores de tala de árboles en un bosque cercano, sin que se haya procedido a su reparación.

Los vecinos de El Llano también han trasladado otras demandas básicas para mejorar su día a día, como la instalación de una marquesina en la parada del transporte público (línea O), así como la habilitación de plataformas de acceso a los contenedores, inexistentes en la actualidad. Esta situación provoca que, en días de lluvia, la zona se inunde y se convierta en un barrizal, dificultando su uso.

Se trata, además, de una reivindicación que no es nueva, ya que hace más de un año los vecinos se movilizaron para exigir el arreglo y asfaltado integral de la carretera que conecta San Lázaro de Paniceres hasta Ules y que continúa hasta Lampaya, sin que hasta la fecha se haya dado "una respuesta adecuada" por parte del equipo de gobierno.

En este sentido, IU exigirá en la próxima Comisión de Urbanismo que se adopten medidas inmediatas y que se pongan en marcha, sin más demora, las obras de acondicionamiento tanto de esta zona como del conjunto de la carretera afectada.

"No podemos seguir permitiendo que los vecinos de las zonas rurales de Oviedo sufran un abandono sistemático. Estamos ante un problema de seguridad y de calidad de vida que requiere una intervención urgente por parte del Ayuntamiento", ha señalado Llamazares.