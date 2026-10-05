IU exige al Ayuntamiento una respuesta "firme" tras las pintadas en el monolito de Aida de la Fuente

Archivo - Monolito de Aida de la Fuente en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha exigido este lunes al Ayuntamiento una "respuesta institucional clara y contundente" ante las pintadas realizadas en el monolito dedicado a Aida de la Fuente y a los revolucionarios de Octubre de 1934, situado en San Pedro de los Arcos.

El edil considera que lo ocurrido "no es un hecho menor ni una simple cuestión de vandalismo", sino una "agresión" contra un espacio de memoria que recuerda a quienes lucharon por las libertades y por "un futuro mejor y más justo".

Ha advertido de que atacar este tipo de monumentos supone también cuestionar el reconocimiento de personas que, a su juicio, forman parte de la historia colectiva de la ciudad y de Asturias.

Llamazares ha vinculado estos hechos a un contexto de "escalada de la violencia política y de los discursos de odio de la extrema derecha", por lo que han reclamado una actuación municipal que deje claro que "la intimidación, la difusión de mensajes y la exhibición de simbología fascista" no tienen cabida en los espacios públicos de Oviedo.

En concreto, ha pedido al equipo de gobierno la limpieza inmediata del monolito, una condena pública de los hechos y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección de este espacio de memoria democrática.

El concejal ha señalado que Aida de la Fuente y quienes lucharon en 1934 "forman parte de la memoria histórica de quienes lucharon por las libertades". "Atacar su memoria es también atacar los valores democráticos que hemos construido como sociedad en los últimos años", ha afirmado Llamazares, quien ha defendido que, frente a quienes "pretenden imponer el miedo y el odio", las instituciones deben proteger "la memoria democrática y los valores de libertad, igualdad y convivencia".

El edil ha reiterado finalmente su compromiso con el reconocimiento y la protección de los espacios de memoria democrática de la ciudad, así como con una Oviedo "en la que no haya lugar para la normalización de los discursos de odio ni para la violencia política".