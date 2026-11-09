IU Gijón alega contra el Plan Especial de Naval Azul para evitar que se convierta en una "oportunidad inmobiliaria"

El Portavoz De IU En El Ayuntamiento De Gijón, Javier Suárez Llana, En Rueda De Prensa En El Consistorio Gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha presentado este lunes las cinco alegaciones presentadas al Plan Especial de Reforma Interior Naval Gijón (Naval Azul).

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que la primera alegación tiene que ver con la ordenación de las manzanas de la parte Oeste y con el uso público, en las que ha haber nueva construcción.

Suárez Llana ha apuntado que, en estas dos manzanas, el citado Plan no define la posición de los edificios, que van a determinar toda una serie de objetivos que marca el documento, como que la línea de mar sea visible desde el barrio, que haya pasos hacia esa zona litoral o una línea del primer frente marítimo que sea coherente, por ejemplo.

Ha llamado la atención, en este caso, sobre que el Plan Especial no exige un instrumento que ordene la manzana en su conjunto, sino que lo fía todo a cada una de las licencias.

Para IU, esto puede generar problemas en el diseño final y en la gestión de propiedades, por lo que, siendo legal, puede quedar alejado del objetivo de integrar toda esa zona de la ciudad en el barrio y en el uso ciudadano.

Por este motivo, IU propone que cada una de las manzanas esté ordenada bajo un estudio de detalle, previa a la reparcelación, de cara a que se garanticen estos objetivos.

Referente a esas dos manzanas, ha incidido en que, con relación a los espacios privados, pero de uso público, no determina una superficie mínima ni fija las conexiones estructurales de ámbito peatonal, como tampoco establece la duración de esa cesión al ámbito público, el régimen de acceso o las condiciones de un evento de modificación o cierre, entre otras casuísticas.

Suárez Llana ha apuntado que este tipo de elementos no deberían quedar supeditados a acuerdos entre privados o a ser incorporados a cada una de las licencias.

Por ello, ha indicado que el plan debe garantizar una superficie mínima de espacios privados de uso público, una continuidad de itinerarios, accesibilidad y también prohibir la edificación en rasante. Se plantea, en ese sentido, que cada manzana quede sometida a la aprobación de un estudio de detalle, para dar "más coherencia" al resultado final.

La segunda alegación tiene que ver con la pasarela ciclopeatonal que el Plan propone sobre la lámina de agua, que tiene como objetivo fundamental acortar los desplazamientos ciclopeatonales.

Sobre ello, ha llamado la atención sobre que no se estudia de manera comparativa un itinerario y otro, con lo cual tampoco se sabe cuál es el coste-beneficio. A esto ha sumado que puede limitar o condicionar el uso, tanto de la lámina de agua como del dique, para actividades de investigación o formación que estén relacionadas con la actividad productiva del parque.

Tampoco establece la altura libre que debe dejar, la distancia entre los apoyos, la superficie que va a ocupar más allá de la lámina de agua o si será fija, desmontable o móvil.

A juicio de IU, el Plan Especial deber justificar más que se opte por la incorporación de esta pasarela, que tiene un coste estimado de 400.000 euros, y, sobre todo, que introduzcan los elementos necesarios para garantizar la compatibilidad de esa pasarela con el uso de la lámina de agua y del dique para la actividad del propio parque empresarial.

La tercera alegación tiene que ver con la delimitación de los usos que se establecen y, de forma especial, con relación al espacio libre con la ocupación que se puede hacer en un sentido más comercial.

Ha advertido, en este caso, que no se desarrolla una regulación específica, sino que remite a dos regulaciones que están en el Plan General de Ordenación (PGO) sobre las zonas verdes y los espacios libres.

Como ejemplo, ha indicado que una instalación deportiva podría ocupar una superficie mínima en una zona y en otra podría alcanzar casi el 50 por ciento de la superficie. De ahí que IU cree que debería haber una regulación propia para cada uno de los espacios libres que haya, en vez de un régimen compatible o combinado de usos con función a estas dos normas.

Relacionado con estos espacios libres, IU pretende que se limite la ocupación correspondiente a terrazas y otros elementos exteriores que tengan que ver fundamentalmente con la actividad lucrativa, hostelera o comercial. Para ello, piden fijar una ocupación máxima por establecimiento y se limite el conjunto para cada uno de los espacios, además de garantizar una superficie mínima que debe quedar permanentemente libre "para uso público, gratuito y no condicionado al consumo". Se quiere evitar que se convierta "en una sucesión de terrazas hosteleras", según el edil.

Referente a la posibilidad de uso de hospedaje, ha apuntado que el Plan lo limita a planta baja y primera planta, de acuerdo al PGO. Suárez Llana ha incidido en que no se determina si es un alojamiento temporal vinculado a personal del propio parque científico o a una oferta hotelera general en la ciudad.

En el primer caso, lo que propone IU es que se limite y se gestione como un único establecimiento, para evitar que se transforme en apartamentos turísticos o en unidades más próximas al uso residencial que otros. Dicho esto, ha recalcado que en el PCTG original no se planteó esta necesidad.

En el segundo supuesto, ha señalado que piden que se justifique su necesidad, ya que en el entorno ya hay oferta hotelera. El objetivo es que "el hospedaje en esta zona no se convierta en una oportunidad inmobiliaria más, sin relación ninguna con los objetivos del parque", ha advertido.

Por otro lado, ha llamado la atención acerca de la restricción que hace de los usos culturales en los edificios, que se limita a la primera planta, cuando IU ve más conveniente que sea en planta baja, tanto por visibilidad como por accesibilidad.

Tampoco entienden la exclusión que se hace del uso asistencial, que se limita a la parte de parcela de equipamiento y no en la planta baja de los edificios de las dos manzanas del Oeste y ni en las edificaciones de los antiguos astilleros. Más aún cuando sí se permite en plantas bajas que haya una cafetería, pero no, por ejemplo, un centro de día o un servicio de conciliación. Suárez Llana ha pedido que justifique debidamente.

En cuanto a los usos, IU plantea que en la parcela más cercana a Poniente, en la que se van a conservar las edificaciones que quedan en pie, el Ayuntamiento se haga con ella a través de la asignación de terrenos una vez se reparcele.

Incluso proponen que el Ayuntamiento asuma toda esa manzana para crear una residencia empresarial municipal, al estilo Cristasa, de paso que se recupera y se pone en valor ese patrimonio industrial y esa memoria obrera de Gijón.

"Creemos que es la manera más garantista de que toda esa zona tenga de verdad una producción patrimonial y un uso abierto a la ciudad", ha opinado el concejal.

Sobre la cuarta alegación, ha indicado que en el documento inicial se planteaba un sistema de actuación por compensación, en el que los propietarios ordenan y ejecutan el ámbito bajo la supervisión del Ayuntamiento de Gijón. Sin embargo, en el que se somete a aprobación inicial se cambia por un sistema de cooperación, en el cual el Ayuntamiento organiza y ejecuta y, finalmente, pasa la factura al resto de propietarios, en este caso a Pymar.

"Creemos que esto no está suficientemente justificado", ha remarcado el edil, que se ha quejado de "este cambio de reglas de juego a mitad de partida", que cree puede generar una "inseguridad jurídica" al propio Plan.

La quinta alegación se refiere a la memoria de viabilidad económica, a lo que ha incidido en que no se incluye el valor del suelo, lo que genera una rentabilidad "inflada", según él. Este ha pedido que o se modifique o se justifique de manera adecuada.