IU incide en que "habrá zonas tensionadas en Oviedo porque es un asunto constitucional"

Archivo - Edificio de pisos en Oviedo con varios carteles de venta de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, a través de su concejala Cristina Pontón, se ha referido a las críticas del alcalde, Alfredo Canteli, a los planes de la Consejería de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas en Oviedo y ha reiterado que "habrá zonas tensionadas en Oviedo porque es un asunto constitucional, no solamente de los ayuntamientos".

"Es complicado soplar y sorber al mismo tiempo y no se puede entender que se utilice la administracion pública para defender al mercado y a quienes especulan. Estamos ante una emergencia familiar y las medidas que se tomen deben tener efecto inmediato a corto plazo. Si la construcción de vivienda nueva la ponemos a disposición del mercado, lo único que hacemos es aumentar la burbuja y los beneficios de quienes especulan. Vivienda pública de nueva construcción sí, y regulación de la vivienda existente también", ha indicado Pontón.

La edil ha recordado que en los últimos cinco años, los precios de los alquileres en Oviedo han subido el 31% y ha invitado al alacalde a entrar en algún portal inmobiliario a buscar un piso de alquiler en Oviedo de dos habitaciones por menos de 800 euros y que no sea temporal para estudiantes o uno de tres o cuatro habitaciones por menos de 1.000 euros.

"Si está en contra de que haya un mecanismo que baje en algunos barrios los alquileres a una media de 450/500 euros, que nos lo cuente", ha añadido Pontón.

Cristina Pontón ha incidido en que desde la consejería de Vivienda y desde cualquier administración donde Izquierda Unida esté, lo que harán será defender a los vecinos y vecinas para que puedan pagar un techo digno. "Si al alcalde de Oviedo le parece mal que hagamos todo lo que la Ley nos permite para que,en Oviedo, el concejo con la mayor subida de media de alquiler, los alquileres vuelvan a ser de 400 y 500 euros en los barrios, que salga y lo explique", ha zanjado.