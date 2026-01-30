IU llama "sinvergüenza" al Arzobispo de Oviedo por sus declaraciones sobre la regularización de migrantes

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este viernes una nota de prensa en la que muestra su "absoluta repulsa" ante las declaraciones realizadas por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en las que se posiciona contra la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central, afirmando que todos no caben. Le han calificado de "sinvergüenza".

"Estas manifestaciones no solo se sitúan en abierta rebeldía frente a la postura de la propia Conferencia Episcopal Española, sino que chocan frontalmente con los valores humanistas, solidarios y de acogida al prójimo que una parte importante de la Iglesia ha defendido históricamente", han señalado desde IU.

"Consideramos que las palabras del arzobispo evidencian una profunda pobreza intelectual y moral para abordar una realidad compleja desde la defensa de los derechos humanos. Nos parecen impropias de quien ostenta una responsabilidad pública y social de ese nivel, y reflejan una actitud de sinvergüenza sin escrúpulos, incompatible con el mensaje evangélico que dice representar y que le incapacita para seguir al frente de un arzobispado tan relevante como el de Oviedo", ha dicho el concejal de IU-Convocatoria Alejandro Suárez, miembro de la dirección de IU Asturias y de la dirección federal de Izquierda Unida.

"Lo que hemos escuchado del arzobispo de Oviedo es propio de un sinvergüenza sin escrúpulos. No se puede citar el Evangelio para justificar discursos de exclusión y desprecio hacia personas migrantes. Declararse en rebeldía frente a la Conferencia Episcopal y contra los valores humanistas y solidarios que una parte de la Iglesia ha defendido históricamente es una muestra de una absoluta indigencia intelectual y moral. La regularización no es demagogia ni alarmismo: es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. El que sobra aquí no es quien busca una vida digna, el que sobra es él", ha añadido Suárez.

Desde el Grupo Municipal exigen al equipo de gobierno municipal que se pronuncie públicamente y tome posición ante unas declaraciones que "fomentan el rechazo y la estigmatización de personas migrantes".

Del mismo modo, reclama al Gobierno del Principado de Asturias que "rompa de una vez los vínculos institucionales con quien utiliza su posición para legitimar discursos excluyentes y contrarios a la convivencia y los derechos humanos".