IU Oviedo pide mantener la implicación en San Lázaro-Otero ante los "primeros avances" en el entorno del Cano Mata

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha trasladado a la Comisión de Servicios Sociales la situación de los barrios de San Lázaro y Otero, con el objetivo de realizar un seguimiento de las actuaciones informadas por el equipo de gobierno durante el último Pleno municipal y comprobar el grado de avance de los compromisos adquiridos. La formación ha valorado positivamente los "primeros avances", que constatan progresos en la coordinación con el Gobierno del Principado de Asturias, así como en la comunicación con los vecinos de la zona y en el trabajo conjunto con Cáritas, entidad gestora del albergue Cano Mata.

Según ha expresado el concejal de IU, Alejandro Suárez, en nota de prensa, estos logros se han producido gracias al acuerdo social y político alcanzado entre la práctica totalidad de las fuerzas municipales -con la única excepción de Vox- y a la insistencia de su grupo para impulsar un plan de choque específico.

El edil ha señalado que "no se puede bajar la guardia" y ha considerado necesario mantener el ritmo de trabajo y la implicación de todas las administraciones para evitar que la problemática "se enquiste durante el verano" y se llegue al otoño con un escenario todavía más complejo.

Por otra parte, la organización ha recordado al PSOE de Oviedo que resulta "llamativo" que ahora critique la propuesta de un plan de choque cuando "su propia organización viene reclamando este tipo de actuaciones de manera reiterada en distintas administraciones".