IU de Oviedo respalda el presupuesto de la FMC y pide más financiación y personal ante la capitalidad

El portavoz de IU-convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha votado este miércoles a favor del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), aunque ha reclamado más financiación y un aumento de la plantilla para afrontar los retos culturales de la ciudad y su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La formación ha enmarcado su respaldo en el apoyo a la capitalidad y a la reforma de la Fundación para mejorar la gobernanza del Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO).

Llamazares ha defendido que el presupuesto y la reforma de la entidad son "pasos necesarios para mejorar la gestión cultural", pero ha advertido de que deben ir acompañados de más financiación y personal.

"La Capitalidad Europea de la Cultura 2031 exige proyectos actualizados, equipos suficientes y recursos económicos a la altura de ese reto para Oviedo", ha señalado.

IU-Convocatoria por Oviedo considera que el presupuesto refuerza la actividad cultural, las inversiones destinadas al mantenimiento de los equipamientos y, especialmente, el personal de gestión de la Fundación. No obstante, ha reiterado su petición del pasado junio para que la reforma cuente con financiación suficiente y una ampliación de la plantilla.

Asimismo, ha reclamado que las próximas modificaciones presupuestarias y la Oficina de la Capitalidad contemplen recursos adicionales para actualizar los proyectos culturales y atender las necesidades retributivas del personal.

La formación ha vinculado estas demandas a la que considera una "más que probable" designación de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031.