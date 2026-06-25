IU pide ampliar la red pública de 0 a 3 años ante el aumento de familias sin plaza

Archivo - Escuela de 0 a 3 años. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este jueves la ampliación de la oferta pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años en el concejo ante el incremento de familias que se han quedado sin plaza de cara al próximo curso.

El edil señala que la insuficiencia de plazas en este servicio esencial dificulta la conciliación y el asentamiento de parejas jóvenes, en un contexto en el que considera prioritario impulsar políticas que contribuyan a fijar población y afrontar el reto demográfico.

Según indica, los datos disponibles reflejan que el número de familias sin plaza duplica al de aquellas que han logrado acceder a una, lo que, a su juicio, evidencia las carencias actuales de la red pública.

Llamazares sostiene que tanto el equipo de gobierno municipal como el Principado de Asturias deben abordar no solo el calendario de integración de las escuelas en la red autonómica de 0 a 3 años, sino también un plan "ambicioso" de ampliación de plazas que permita responder a la demanda existente.

Y ha subrayado que, junto a la vivienda asequible, es necesario garantizar recursos públicos suficientes para las familias si se quiere atraer y retener población joven en la ciudad.

Asimismo, el concejal ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las plantillas de las escuelas infantiles, que recientemente han protagonizado jornadas de huelga, y ha defendido que el refuerzo del servicio público debe ir acompañado de la mejora de sus condiciones laborales.