IU pide al Ayuntamiento de Oviedo aumentar frecuencias de autobuses ante la saturación enla línea de La Florida

Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado una pregunta para su debate en el próximo Pleno municipal ante la "saturación" del transporte urbano TUA, especialmente en la línea E del barrio de La Florida. Según el grupo, en determinadas franjas horarias los autobuses circulan completamente llenos, llegando incluso a no abrir las puertas en algunas paradas.

La concejala Cristina Pontón ha señalado que se trata de "un problema conocido desde hace meses y ante el que el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado". "No es admisible que vecinos y vecinas se queden en la parada porque el autobús va lleno. Si hay más usuarios, tiene que haber más servicio: es una cuestión de voluntad política", ha explicado.

IU ha subrayado que el aumento de la demanda no se ha acompañado de un incremento de las frecuencias y critica la falta de planificación por parte del equipo de gobierno. El grupo pregunta si se planteará a la empresa concesionaria un aumento de servicios en la línea E para garantizar un transporte público adecuado a las necesidades reales de los usuarios.