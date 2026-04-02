IU pide una comisión de investigación por el proceso selectivo de auxiliares municipales en Gozón

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida en Gozón ha pedido este jueves una investigación exhaustiva sobre el proceso selectivo de auxiliares administrativos del Ayuntamiento, tras detectarse posibles irregularidades. La formación ha subrayado la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en futuros procesos de contratación.

El portavoz municipal, César Fidalgo, ha reclamado "medidas claras para esclarecer la situación y evitar que se repita" y ha añadido que "el Ayuntamiento tiene que ser transparente en toda su gestión y muy especialmente en los procesos de contratación de personal".

"Es indispensable que se disipe cualquier duda sobre la última convocatoria. Creemos que la mejor vía para lograrlo es abrir una comisión de investigación que aclare qué ha pasado y, sobre todo, que sirva como base para evitar que en nuevas convocatorias pueda surgir ninguna duda sobre la limpieza de estos procesos", ha añadido.

Según la formación, el acta del Tribunal encargado de evaluar el proceso, para cubrir cinco plazas municipales, señala que tres de sus cinco miembros votaron en contra de aprobar los nombramientos de los dos aspirantes que superaron la prueba, y deja constancia de "posible acceso indebido" al contenido del examen. También advierte que "no se garantiza el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad" y plantea la posibilidad de suspender el proceso y realizar comprobaciones adicionales.

IU ha recordado que tanto el grupo municipal como varios aspirantes ya habían denunciado posibles irregularidades y afirma que este contexto refuerza "la necesidad de actuar con total transparencia y rapidez" para despejar cualquier sospecha y reforzar la confianza en la administración local.