IU pide la convocatoria urgente de la Comisión de Economía para estudiar el apoyo presupuestario a 'Las Lobas'

Archivo - El concejal de IU Oviedo Alejandro Suárez, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha solicitado este lunes la convocatoria urgente de la Comisión de Economía para valorar la posibilidad de articular apoyo presupuestario al equipo femenino de balonmano Las Lobas Global Atac y contribuir a garantizar la viabilidad de su ascenso a la máxima categoría nacional.

El concejal de la formación, Alejandro Suárez, ha señalado que "cuando un club ovetense está a las puertas de alcanzar un hito deportivo de esta magnitud, las administraciones no pueden permanecer al margen". En este sentido, ha explicado que el grupo municipal quiere conocer "qué margen de apoyo existe desde el Ayuntamiento y qué trabajo se está realizando para movilizar recursos y colaboraciones que permitan consolidar este proyecto deportivo".

Según destaca el edil, la urgencia de esta convocatoria viene motivada por los ajustados plazos que afronta la entidad para garantizar su viabilidad económica en la nueva categoría, una situación que, a su juicio, exige "respuestas ágiles y coordinación institucional".

Desde el grupo municipal recuerdan que ya habían reclamado públicamente apoyo institucional para el club ante la posibilidad de alcanzar este logro. Consideran que el posible ascenso de un equipo referente del deporte femenino ovetense constituye "una excelente noticia para la ciudad" y una oportunidad para reforzar el compromiso con el deporte de base, la igualdad y la proyección de Oviedo.

"Las Lobas Global Atac representan un ejemplo de esfuerzo, compromiso y promoción del deporte femenino. El Ayuntamiento debe explorar todas las vías posibles para acompañar al club en este momento decisivo y contribuir a que el ascenso, si finalmente se produce, pueda materializarse con todas las garantías", ha concluido Suárez.