IU pide al Gobierno "pasar a la ofensiva" con vivienda, cesta de la compra y derechos como prioridades

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico junto al coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, durante el acto de apertura del nuevo curso político de IU Asturias - IU

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha reclamado al Gobierno del Principado que afronte los seis meses y medio que restan de legislatura "pasando a la ofensiva" y con una posición común ante el próximo Debate de Orientación Política, con la vivienda, el coste de la cesta de la compra y la ampliación de derechos como principales prioridades.

Zapico ha realizado estas declaraciones en Candás durante el acto de apertura del nuevo curso político de IU Asturias, en el que ha estado acompañado por el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo. El dirigente asturiano ha defendido que IU debe "liderar y vertebrar" el espacio situado a la izquierda del PSOE, desde el entendimiento con otras organizaciones.

En relación con el Debate de Orientación Política, ha señalado que "la mejor reunión que podemos tener del Partido Socialista e Izquierda Unida Convocatoria por Asturies es llegar a ese debate de orientación con una posición común, con un discurso común, evidentemente con matices pero con una estructura común".

En materia de vivienda, Zapico ha valorado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de rechazar la suspensión cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Gijón respecto a las zonas tensionadas y ha reclamado extender esta declaración a otros lugares de Asturias que cumplan las condiciones. También ha defendido intervenir en el mercado para "topar los precios, frenando la especulación".

El coordinador de IU ha señalado además que el Gobierno central aportará tres millones de euros adicionales para medidas correctoras vinculadas a las zonas tensionadas, unos recursos que, según ha explicado, permitirán desarrollar políticas en las doce zonas que actualmente cuentan con esta consideración.