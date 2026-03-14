IU pide reducir el impacto del tráfico en el entorno del Palacio de los Deportes de Oviedo cuando hay eventos

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OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este sábado medidas para reducir el impacto del tráfico y el aparcamiento en La Tenderina y Ventanielles durante los eventos en el Palacio de los Deportes.

En una nota de prensa, IU se ha hecho eco de las quejas vecinales por las dificultades de aparcamiento y la saturación del tráfico que se producen en ambos barrios en los días en los que se celebran eventos o actos masivos de carácter deportivo, cultural o de ocio en el Palacio de los Deportes.

El portavoz Gaspar Llamazares ha indicado que "los grandes eventos que se celebran en el Palacio de los Deportes son importantes para Oviedo, pero deben organizarse teniendo en cuenta también a los vecinos y vecinas que viven en los barrios del entorno".

"Es necesario reforzar la planificación de la movilidad y adoptar medidas que eviten la saturación del tráfico y los problemas de aparcamiento que se producen en estas jornadas", ha dicho.