Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha presentado una proposición con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para impulsar medidas municipales "que permitan avanzar en la erradicación de las violencias machistas y garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

En una nota de prensa, Pontón ha explicado que la violencia machista "es un problema estructural que trasciende el ámbito de la pareja o expareja y se manifiesta también a través de la violencia sexual, psicológica, económica e institucional". Así, ha indicado que el avance de los discursos negacionistas, la desprotección de las víctimas y los obstáculos para ejercer derechos reconocidos legalmente "hacen necesario reforzar las políticas públicas de igualdad y protección".

"Combatir la violencia machista exige mucho más que declaraciones institucionales: necesitamos políticas públicas con recursos, servicios públicos fuertes y medidas concretas que garanticen la protección y los derechos de todas las mujeres", ha remarcado Pontón.

También ha defendido que el derecho a una vivienda digna es una condición indispensable para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia y alcanzar su autonomía. "Sin una alternativa habitacional y sin independencia económica no hay libertad real para romper con la violencia machista", ha explicado.

En el ámbito municipal, IU propone aplicar medidas transversales con perspectiva de género en el conjunto de la actividad del Ayuntamiento, reforzar los planes de igualdad con personal y financiación suficientes y mejorar la recogida de datos para evaluar las políticas municipales.

Plantean también crear una Unidad Municipal de Salud Sexual que atienda a jóvenes y personas adultas en materia de salud menstrual, sexual y reproductiva, así como elaborar protocolos específicos para garantizar una atención accesible y no capacitista a las mujeres con discapacidad. Además, defienden una mejor formación y coordinación de los servicios municipales para asegurar un uso adecuado de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La proposición incluye "instar al Principado a garantizar el acceso al aborto gratuito y sin discriminación por situación administrativa, adoptar medidas para impedir el acoso de grupos antiaborto a mujeres y profesionales en las clínicas y reclamar al Gobierno de España una Ley Integral contra la Trata que facilite alternativas reales a las mujeres víctimas de explotación sexual".