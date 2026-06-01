IU propone que el Plan de Vivienda de Oviedo incluya zonas tensionadas y una moratoria a pisos turísticos

Rueda de prensa del Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo sobre la presentación del plan municipal de Vivienda. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo va a proponer en el Pleno de este martes que el futuro plan municipal de vivienda incluya la declaración de zonas tensionadas y una moratoria a las viviendas de uso turístico, dos medidas que considera "esenciales" para facilitar el acceso a la vivienda en la capital asturiana.

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, ha presentado este lunes la propuesta de negociación que IU trasladará al equipo de gobierno para la elaboración del que sería el primer plan municipal de vivienda de la historia de Oviedo, una iniciativa comprometida en el acuerdo presupuestario alcanzado entre ambas partes.

Llamazares ha enmarcado esta propuesta en la política municipal de vivienda desarrollada durante el mandato, tras la cesión de suelo público al Principado para la construcción de más de 300 viviendas y la creación de la Oficina Municipal de Vivienda.

PLAN DE VIVIENDA DE OVIEDO

Según ha indicado, la situación del mercado residencial en Oviedo exige una intervención pública ante el incremento de los precios, especialmente en el alquiler. En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento debe desarrollar iniciativas propias complementarias a las competencias autonómicas en materia de vivienda.

La propuesta de IU plantea, en primer lugar, incrementar la cesión de suelo público para la construcción de viviendas de alquiler asequible. Llamazares ha señalado que actualmente existen más de 330 viviendas proyectadas o en desarrollo vinculadas a actuaciones impulsadas por las administraciones y ha mencionado que esa cifra puede ampliarse en los próximos meses.

Asimismo, la formación propone que el Ayuntamiento se incorpore al programa autonómico Alquilámoste para favorecer la movilización de vivienda vacía hacia el mercado del alquiler asequible. Según ha explicado, distintos estudios sitúan entre 8.000 y 9.000 las viviendas vacías existentes en Oviedo, aunque una parte de ellas requeriría actuaciones de rehabilitación.

Otro de los ejes de la propuesta es la delimitación de zonas tensionadas para la aplicación de la Ley estatal de Vivienda. Llamazares ha afirmado que los distintos estudios existentes coinciden en señalar como áreas con mayores tensiones el centro de la ciudad y barrios del norte de Oviedo como La Tenderina, Ventanielles, La Corredoria y Teatinos.

IU también plantea una moratoria a nuevas viviendas de uso turístico. Aunque Llamazares ha reconocido que el crecimiento de este tipo de alojamientos se ha estabilizado tras un incremento inicial, considera que existe un volumen suficiente para justificar medidas de limitación.

El documento incluye además medidas de coordinación con los servicios sociales para atender situaciones de emergencia habitacional y una política fiscal específica en materia de vivienda, con incentivos para favorecer el alquiler y posibles incrementos impositivos sobre viviendas vacías durante largos periodos de tiempo.