IU propone rescatar los conciertos de pequeño formato en Oviedo con un plan desde este verano

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OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha defendido este domingo la puesta en marcha de un circuito de conciertos que impulse la música local, tras la desaparición de iniciativas como 'Enclave Pop'.

En una nota de prensa IU ha explicado que, si bien el Equipo de Gobierno ha resuelto el contrato de grandes conciertos en el Palacio de los Deportes, "no ocurre lo mismo" con los pequeños conciertos, protagonizados habitualmente por grupos ovetenses, asturianos y artistas emergentes del entorno más cercano. "La desaparición de iniciativas como Enclave Pop ha dejado un vacío en la programación musical de pequeño y mediano formato que consideramos necesario recuperar", han indicado.

Por ello, han propuesto al Ayuntamiento la creación este verano de un circuito musical en salas pequeñas y medianas de la ciudad que permita "recuperar esa programación y fortalecer el tejido cultural local". La iniciativa pretende impulsar actuaciones de grupos y artistas de Oviedo y Asturias, favoreciendo una oferta "más diversa" y distribuida por distintos espacios de la ciudad.

"Entendemos que este tipo de iniciativas no solo apoyan a los creadores locales y a las salas que desarrollan una actividad cultural continuada, sino que también contribuyen a enriquecer la vida cultural de Oviedo y a proyectar una imagen de ciudad comprometida con la creación artística en todas sus dimensiones", han indicado.

Llamazares ha agregado que "los grandes conciertos tienen su espacio, pero una política cultural equilibrada debe respaldar también a quienes empiezan y a quienes sostienen la actividad musical durante todo el año".