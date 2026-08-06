IU rechaza las declaraciones del presidente del TSJA y acusa al sistema de fallar a las mujeres

Archivo - El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de IU de Asturias, Begoña Collado, ha rechazado las declaraciones realizadas este jueves por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, tras el asesinato machista de la Guardia Civil de 50 años presuntamente asesinada por su expareja en Llanes.

A juicio de la responsable de IU, la primera reacción de las instituciones no puede ser apresurarse a afirmar que el sistema no falló, porque ese mensaje "no solo resulta prematuro, sino profundamente complaciente con unas estructuras que siguen siendo incapaces de proteger a todas las mujeres".

Collado ha subrayado que la violencia machista "no es una sucesión de hechos aislados ni una suma de tragedias inevitables", sino una violencia estructural "sostenida por relaciones de poder y desigualdad", frente a la que las instituciones tienen la obligación de actuar "con la máxima diligencia y desde una actitud permanente de revisión y mejora".

"Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que tras un crimen machista no basta con condenar los hechos, sino que es imprescindible analizar qué mecanismos fallaron, qué señales no fueron suficientes, qué recursos faltaron o qué decisiones pudieron adoptarse para evitar un desenlace irreversible.

La responsable de Igualdad de IU ha recordado además que Laura tenía causas abiertas en el juzgado por violencia de género desde hacía meses y ha señalado que esos retrasos "son fallos del sistema". "Negarse a formular esas preguntas desde el primer momento es contribuir a la impunidad de un sistema que debe estar siempre dispuesto a rendir cuentas", ha advertido.

Collado ha insistido en que las instituciones "no necesitan defenderse a sí mismas, sino demostrar que están del lado de las mujeres". Para ello, considera imprescindible escuchar a los movimientos feministas, analizar cada caso con transparencia y asumir que "la autocrítica no debilita la lucha contra la violencia machista, sino que la fortalece".

La secretaria de Igualdad ha señalado que "Laura no es una cifra más" y que su asesinato "interpela a toda la sociedad". Por ello, ha reclamado "mucho más que declaraciones de tranquilidad institucional". "Lo que necesitamos es compromiso, responsabilidad y la firme voluntad de revisar todo aquello que pueda mejorarse para que ninguna otra mujer vea truncada su vida por la violencia machista", ha manifestado.

En unas declaraciones distribuidas por IU, ha concluido reclamando que las instituciones abandonen cualquier actitud de autocomplacencia y conviertan cada asesinato machista en una oportunidad para revisar y reforzar los mecanismos de prevención, protección y coordinación institucional. "La mejor manera de honrar a las víctimas no es defender el funcionamiento del sistema, sino trabajar para que ninguna mujer vuelva a ser asesinada", ha concluido.