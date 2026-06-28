IU rechaza la externalización de la gestión de nuevos equipamientos culturales en Gijón

Archivo - El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha criticado este domingo la intención del Gobierno municipal de abrir el refugio antiaéreo de Cimadevilla, un espacio histórico de la Guerra Civil, y las baterías de costa, al considerar que se plantea sin personal municipal propio y con externalización de servicios.

En una nota de prensa, Suárez Llana ha defendido que la apertura de nuevos equipamientos culturales debe ir acompañada de la creación del personal municipal necesario para garantizar su funcionamiento y ha acusado al Ejecutivo local de basar la atención al público de museos y centros culturales en la externalización de servicios.

El portavoz de IU ha señalado que este modelo ya se aplica en la Ciudadela de Celestino Solar y la Villa de Veranes y se ha preguntado si también se utilizará en el futuro Centro de Arte de Tabacalera.

Asimismo, ha criticado la incorporación de equipos de autopréstamo en las bibliotecas municipales para paliar, a su juicio, el déficit de personal, y ha reclamado un cambio en la política de recursos humanos de la Fundación Municipal de Cultura que permita dotar a los equipamientos culturales del personal necesario para su funcionamiento.