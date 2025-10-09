IU rechaza la petición de Vox de revisar la subvención a Codopa por negarse a actos militares en los colegios

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha mostrado su rechazo a la petición de Vox para revisar y retirar el convenio municipal con la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa), tras las declaraciones de esta entidad sobre la presencia de actos castrenses en centros escolares.

Codopa mostró esta semana su malestar por los actos militares en los colegios públicos asturianos, como el izado de bandera que tiene previsto realizar este viernes 10 de octubre el Colegio Público San Lázaro- Escuelas Blancas de Oviedo. La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias tuvo respuesta del Grupo Municipal de Vox que solicitó al equipo de Gobierno la revisión de los 20.000 euros que la asociación recibe cada año del consistorio.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran "profundamente preocupante" que se pretenda condicionar las subvenciones públicas en función de las opiniones legítimas que pueda expresar una organización de la sociedad civil. El grupo recuerda que el convenio suscrito con Codopa tiene como objeto promover acciones de sensibilización sobre la cooperación al desarrollo, la reducción de desigualdades entre países y la formación en materia de cooperación internacional, finalidades "ajenas a cualquier debate ideológico".

"La política municipal no puede usarse como instrumento de castigo ideológico", ha subrayado Suárez, que exige al equipo de gobierno que no ceda ante "presiones" y mantenga su compromiso con una "ciudad plural, donde todas las voces puedan expresarse libremente y las subvenciones se otorguen en función de criterios objetivos y finalidades públicas".

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo ha calificado como "profundamente peligroso" que Vox proponga el uso de los convenios públicos "como arma de control ideológico". "Hoy es Codopa, pero mañana puede ser cualquier otra entidad que no se alinee con sus postulados. No vamos a permitir que se normalice este tipo de censura", ha declarado.