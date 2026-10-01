IU reclama al Ayuntamiento de Oviedo que defienda ante el Principado las demandas del IES Pérez de Ayala

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado este jueves su preocupación por las carencias de profesorado del IES Pérez de Ayala, especialmente en las áreas de apoyo y orientación educativa, y ha reclamado al Ayuntamiento que defienda ante el Principado las demandas de la comunidad educativa y las asociaciones vecinales de la zona este.

La formación ha señalado que el centro escolariza a más de 900 alumnos y ha destacado su función en los barrios del este de Oviedo, una zona que, según IU, presenta importantes necesidades sociales y de servicios. Su portavoz, Gaspar Llamazares, ha reclamado que el sistema educativo cuente con los recursos necesarios para atender al alumnado.

Además de las carencias de personal, IU ha señalado que las instalaciones del instituto necesitan una reforma integral, al tratarse de un centro que, según la formación, acumula décadas sin una actuación de estas características y mantiene pendientes distintas mejoras.

La formación ha pedido al equipo de Gobierno local que reclame al Ejecutivo autonómico los recursos necesarios para el centro y ha indicado que, desde su responsabilidad en el Gobierno del Principado, exigirá a la Consejería de Educación que atienda las reivindicaciones del IES Pérez de Ayala.

Por último, IU-Convocatoria por Oviedo ha expresado su apoyo a la concentración convocada para el próximo lunes, 5 de octubre, en defensa de las demandas del centro y de una educación pública con los recursos necesarios.