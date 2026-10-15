IU reclama un campus universitario y vivienda pública para revitalizar El Cristo en Oviedo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha defendido la creación de un nuevo campus universitario y la construcción de vivienda pública en alquiler asequible para revitalizar el barrio de El Cristo, ante la propuesta del alcalde de instalar en los terrenos de la antigua zona hospitalaria del HUCA la Ciudad de la Justicia.

La formación considera que esta iniciativa introduce incertidumbre sobre la reordenación urbanística del barrio, que había comenzado a recuperar perspectivas de futuro con el inicio de los derribos de las antiguas instalaciones sanitarias. Por ello, reclama acelerar estos trabajos y desarrollar el proyecto previsto para los terrenos mediante un acuerdo entre las administraciones y la Universidad de Oviedo.

La coalición sostiene que la revitalización de El Cristo debe responder a una planificación urbana global y a las necesidades de la ciudad, y advierte de que la vivienda pública no debe utilizarse como una solución aislada al margen de una estrategia más amplia. Asimismo, apuesta por concentrar las sedes judiciales en el barrio de Llamaquique para evitar una mayor dispersión de estos servicios en Oviedo.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha advertido de que "Oviedo no puede seguir acumulando decisiones parciales y aisladas que hipotequen el futuro de sus barrios" y ha reclamado para El Cristo "planificación, cooperación institucional y un proyecto compartido" que permita recuperar su potencial.