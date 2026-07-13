IU reclama desbloquear la revisión del Plan General de Ordenación de Oviedo ante la 'parálisis' del proceso

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este lunes al equipo de gobierno que desbloquee la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), al considerar que el proceso permanece paralizado cuando el actual mandato municipal entra en su último año.

La formación sostiene que el vigente planeamiento urbanístico, aprobado hace más de dos décadas, ha quedado "obsoleto" y ya no da respuesta a los retos actuales de la ciudad.

En este sentido, defiende que la revisión del PGO incorpore cuestiones como la adaptación al cambio climático, una movilidad más sostenible, la mejora de la calidad del aire, la renaturalización de los espacios urbanos y medidas que favorezcan el acceso a una vivienda asequible.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, ha considerado "urgente" reactivar la actualización del Plan General y abrir "un proceso de participación real" que permita definir "una ciudad más sostenible, más habitable y con mayores oportunidades para garantizar el derecho a una vivienda asequible".