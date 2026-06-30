IU reclama la implicación de Derechos Sociales para acabar con la "incertidumbre" en el albergue Cano Mata de Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, junto al portavoz de la formación en Oviedo, Gaspar Llamazares, y la concejala Cristina Pontón. - IU OVIEDO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, y de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, han reclamado este martes medidas para acabar con la situación de "incertidumbre" que se vive en el albergue Cano Mata de Oviedo y han pedido la implicación directa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para "fortalecer" este equipamiento.

Tras una visita a las instalaciones, los representantes de IU han abogado por una mayor presencia de la unidad de trabajo social en el barrio, así como el refuerzo de los servicios sociales y sanitarios para "dar respuesta a este problema que crea inquietud entre los ciudadanos". Llamazares ha subrayado que se trata de "una inquietud legítima" que debe ser "solucionada desde lo público".

El portavoz municipal de IU ha asegurado que el conflicto actual responde a "episodios concretos y aislados", por lo que ha asegurado que ni la seguridad de Oviedo ni la de Asturias, así como tampoco las políticas sociales en general, están en cuestión. No obstante, ha remarcado que existen márgenes de mejora debido a que el albergue Cano Mata no ha registrado ninguna reforma sustancial desde hace una década.

Vegas, por su parte, ha señalado que el Cano Mata es un recurso "imprescindible" para el barrio de San Lázaro y para toda la ciudad de Oviedo, pero ha remarcado que no puede funcionar de manera adecuada sin el apoyo y la financiación de la Administración de la que depende.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha recordado que la Consejería de Derechos Sociales es la propietaria del edificio y de este recurso, lo que la convierte en la "responsable de lo que aquí ocurra". Ante esta situación, el grupo parlamentario ya ha registrado una pregunta por escrito en la Junta General del Principado a Derechos Sociales, señalando que la Consejería "no puede dar la espalda a los vecinos" y tiene que reunirse con ellos.