IU reclama medidas contra la contaminación de Trubia y critica la "pasividad política"

Trubia - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado este miércoles la "connivencia institucional" del Ayuntamiento de Oviedo y del Gobierno del Principado de Asturias ante los episodios de contaminación que sufre la localidad ovetense de Trubia, al tiempo que ha exigido poner fin a años de "pasividad política".

En una nota de prensa, la formación de izquierdas ha criticado que las administraciones obligadas a garantizar el derecho a un medio ambiente saludable "han optado por mirar hacia otro lado mientras la ciudadanía convive con las emisiones y con la creciente preocupación por sus efectos sobre la salud".

El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, ha afirmado que no se puede aceptar que la salud de la población quede "subordinada a intereses privados" ni que las instituciones actúen con "preocupante complacencia" hacia quienes generan la contaminación.

Asimismo, ha remarcado que Trubia merece las mismas garantías ambientales que cualquier otro punto del municipio y ha instado a anteponer la salud pública y el interés general a cualquier cálculo económico.

La formación ha anunciado que solicitará al Ejecutivo autonómico información detallada sobre los planes de inspección previstos, las mediciones en las chimeneas de las instalaciones y las actuaciones desarrolladas para cumplir con la normativa ambiental.