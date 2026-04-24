Iván Ferreiro actuará en el muelle viejo de Luanco el 7 de agosto

Archivo - El cantante Iván Ferreiro durante una actuación. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Iván Ferreiro actuará el próximo 7 de agosto en el muelle viejo de Luanco dentro de la sexta edición del festival 'Luanco al Mar' by Picofino, en el marco de su gira 'Hoy x Ayer', con la que celebra 35 años de trayectoria musical.

Según ha informado la organización, las entradas para el concierto han salido este viernes a la venta a través de la web oficial del festival, con una promoción especial de lanzamiento para los primeros 500 compradores, que podrán adquirirlas por 35 euros.

El concierto se enmarca en la programación de Luanco al Mar by Picofino, que celebrará este verano su sexta edición en un entorno singular como el muelle viejo de Luanco, caracterizado por su aforo reducido y la cercanía entre público y artistas.

Desde la organización han avanzado que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que completarán el cartel del festival, que busca consolidarse como una de las citas destacadas del verano en Asturias.