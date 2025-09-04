Javier Rosell asume la presidencia de Sepides

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha nombrado a Javier Rosell presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES). Hasta la fecha, el nuevo presidente ocupaba el cargo de Director General de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Rosell es licenciado en Derecho, máster en Dirección y Gestión en Comercio Exterior y máster en Administración y Dirección de empresas. En la Dirección General de Empresas ha sido el responsable, desde 2015, de las políticas de desarrollo empresarial, fortalecimiento industrial y atracción de inversión, así como de los instrumentos de financiación industrial y apoyo a la internacionalización del tejido productivo regional.

Anteriormente, entre otros cargos, ostentó la Dirección Estratégica de Programas de apoyo a la innovación empresarial y al emprendimiento tecnológico en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete, donde también fue director de proyectos europeos.

Según información de la SEPI consultada por Europa Press, el nuevo presidente sucederá en el cargo al asturiano Francisco Antonio Blanco Ángel, en cuyo mandato "ha impulsado y liderado la transformación de la sociedad en Entidad Pública Empresarial, como palanca estratégica para el desarrollo industrial de España, reforzando su papel en la gestión de fondos europeos, la promoción de inversiones industriales productivas y la revitalización de espacios industriales estratégicos en nuestro país".