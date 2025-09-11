El jefe de sección de I+D Minero del Principado sobre Cerredo: "Todo el mundo sabía todo, pero nadie denunció nada"

Jefe de la Sección de Investigación y Desarrollo Minero, David Valiño, durante su comparecencia en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la sección de Investigación y Desarrollo (+D) Minero del Principado de Asturias, David Valiño Riestra, ha asegurado este jueves durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el accidente mortal del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), que no tuvo conocimiento previo de actas de los agentes del Medio Natural sobre indicios de extracción ilegal y que la primera noticia sobre estas posibles irregularidades le llegó "tras el accidente, por los medios de comunicación". "Todo el mundo sabía todo, pero nadie denunció nada", recalcó el funcionario.

Valiño ha aclarado además algunas cuestiones como que no existe ninguna figura legal denominada "permiso de investigación complementario" en el marco de la Ley de Minas, y que dichos términos corresponden únicamente a denominaciones dadas por los autores de los proyectos.

"No es ninguna figura jurídica", ha enfatizado durante su intervención, explicando que lo que se denomina así es simplemente "un proyecto" con un nombre específico que no tiene ningún valor legal adicional.

El funcionario, geólogo e ingeniero técnico de minas, que dirige la sección desde abril de 2022 y trabaja en el área de minas del Principado desde 1998, detalló que la sección se centra en dos funciones principales: tramitación de permisos de investigación minera y gestión de subvenciones mineras; y que los proyectos mineros deben tramitarse siempre bajo las figuras legales establecidas en la Ley de Minas, que contempla permisos de exploración, investigación y explotación para los recursos de las secciones C y D.

Ha subrayado que para poder explotar cualquier recurso mineral es necesario contar previamente con una concesión de explotación, y que un proyecto por sí solo "no sustenta jurídicamente la explotación".

El funcionario ha confirmado que no ha tramitado "ningún proyecto" denominado de investigación complementaria y que no tiene constancia de ninguna situación inusual en la explotación minera de Cerredo, respondiendo a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. También aseguró no tener conocimiento de vínculos familiares entre los responsables de distintas empresas implicadas.

Valiño subrayó además que nunca participó directamente en una supervosión en la mina de Cerredo y que la única ocasión en que estuvo fue antes de 2018, acompañado por un actuario y sin ejercer labores de inspección. "No he tenido ninguna relación directa con el proyecto de Cerredo", afirmó.

En relación con los riesgos de grisú, Valiño explicó está compuesto principalmente por metano y puede encontrarse en algunos carbones, aunque no en todos. Según explicó, el grisú puede estar asociado al carbón, pero no siempre. "No todas las explotaciones de carbón son grisuosas", aclaró. "Puede haber explotaciones con muy baja presencia de grisú o con presencia significativa. Pero en principio, si no hay carbón, no hay grisú", añadió.

Por último, al ser preguntado sobre la compatibilidad entre planes de cierre y concesiones de explotación, indicó que una concesión minera no caduca hasta que se completa totalmente el plan de abandono y cierre. "Puede haber un cierre en una parte y explotación en otra, siempre dentro del marco legal de la concesión vigente", concluyó.