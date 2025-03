Jessy Dayton inaugura Factoría Sound en Avilés con concierto el 2 de abril

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primero de los cinco conciertos de Factoría Sound desde la Sala Escénica de la Factoría Cultural de Avilés lo dará el nominado al Grammy Jesse Dayton. Tocará el 2 de abril.

Todas las actuaciones serán a las 21.00 horas, y las entradas, a un precio de 10 euros, 12 el día del concierto, ya se pueden adquirir en los canales habituales. Si se adquiere el abono para los cinco recitales, el coste total es de 37,50 euros.

Comenzará el 2 de abril tocando Jesse Dayton, uno de los imprescindibles del blues actual. El calendario de conciertos se completa con 'Eddy & The 507' (17 de mayo), JP Harris and The Tough Choices (24 de mayo), Duel (6 de junio) y Electric Eel Shock (14 de junio).