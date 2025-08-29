Jordi Hereu clausura el jueves en Oviedo la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausurará el jueves 4 de septiembre en Oviedo la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'. Será a las 13.00 horas, en un acto en el que estará acompañado por el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

El líder de UGT en Asturias ha ofrecido este viernes una rueda de prensa, acompañado por el director académico de la Escuela, Luis Antonio Fernández, en la que han dado detalles del programa del evento que se celebra desde el lunes 1 de septiembre.

La inauguración, a las 16.30 horas, contará con el presidente del Principado, Adrián Barbón; el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, será el encargado de ofrecer una conferencia a continuación.

El martes día 2 de septiembre a las 09.00 horas será el turno de la mesa redonda 'Reducción de jornada laboral' con la participación de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Ana Rosa Argüelles Blanco, del vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján de Frías; y de la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán López.

A las 11.00 horas se desarrollará la mesa redonda 'Geopolítica-ultraderecha-populismo' con la participación de Hans Peter Van den Broek, Profesor de SociologÌa de la Universidad de Oviedo; y Cesar Calderón Avellaneda, Consultor Político. A las 12.30 el panel 'Nuevos retos sindicales' con Isabel Araque Lucena (secretaria general de UGT Servicios Públicos), Antonio Oviedo García (secretario general de FeSMC-UGT), Mariano Hoya Callosa (secretario general de FICA-UGT).

El miércoles 3 la jornada comenzará a las 09.00 con el panel 'Infraestructuras energéticas' con la ponencia de Fernando Soto Martos, asesor energético de AEGE y representante de Red Eléctrica.

A las 10.30 mesa redonda sobre Financiación Autonómica con representantes de distintos grupos políticos: Fernandeo Lastra (FSA-PSOE), Andrés Ruiz (PP), Xabel Vegas (Convocatoria), Adrián Pumares (Foro) y Covadonga Tomé (Grupo Mixto).

Por su parte, el jueves 4 de septiembre la jornada la abrirá la mesa redonda 'Vivienda, un derecho constitucional' con Sergio González Begega, profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo; Jesús Daniel Sánchez, director de Vivienda del Principado; y José Manuel Ferreira, promotor inmobiliario.

A las 10.30 horas se celebrará el panel 'Sociedad de la información' con Jesús Maraña Marcos (director editorial de infoLibre y tintaLibre) y Carlos Sánchez Sanz (director adjunto de El Confidencial).

Más tarde, a las 12.00 horas, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Univeridad, María Pilar García, el secretario de Organización de UGT, Abel Suárez, y un representante del Gobierno asturiano presentarán las conclusiones. Será antes de la clausura.