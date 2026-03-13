Jornada de espeleología reúne a expertos y aficionados en Tullidi

Cartel de la jornada. - ONIS ECOTURISMO

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación d'espeleoloxía del Principáu d'Asturies (Fespa) organiza este sábado en el Centro Municipal Álvarez Marcos, en Tullidi (Onís), una jornada dedicada a la espeleología con ponencias sobre exploraciones, arqueología, biología y conservación del mundo subterráneo.

La primera charla, titulada 'Exploraciones espeleológicas en los Puertos de Onís', correrá a cargo de los grupos GE Polifemo, GAEM y sus colaboradores, y abordará las exploraciones realizadas en simas y cuevas profundas de la zona, algunas de hasta 450 metros de profundidad, donde se desarrollan actividades conjuntas con espeleólogos de Asturias, Madrid, Galicia, Andalucía y Lituania.

A continuación, el Grupo de Espeleología GEMA de Gijón presentará '30 años explorando en los Picos de Europa', con un resumen de sus campañas desde los años 90 en Arenas-Poncebos-Tielve, Puertos de Ondón y la Sierra de Covadonga, mostrando las principales cavidades exploradas a lo largo de tres décadas de actividad continuada.

La arqueóloga Miriam García Capín impartirá 'Revisitando el Paleolítico: las cuevas como objeto de interés de la arqueología', en la que se analizará cómo los humanos, desde el Homo sapiens hasta el Homo neanderthalensis, han utilizado las cavidades naturales, y cómo estos espacios permiten estudiar evidencias arqueológicas y comprender la experiencia prehistórica.

Por su parte, el biólogo Félix González Álvarez ofrecerá la ponencia 'Murciélagos y cavidades naturales', en la que explicará los hábitos de estas especies, su importancia ecológica y los esfuerzos realizados en Asturias para su conservación.

La última charla, 'Cómo podemos contribuir a la conservación del mundo subterráneo', a cargo del biólogo Rolando Rodríguez Muñoz, se centrará en la protección de las cavidades y de su fauna, destacando la influencia de la actividad humana y las buenas prácticas necesarias para recorrer estos espacios sin dañarlos.