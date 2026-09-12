La Jornada Europea del Deporte reúne este domingo en Oviedo a clubes y disciplinas deportivas

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oviedo celebra este domingo una jornada con actividades deportivas en el entorno del Palacio de los Deportes, dentro de la Semana Europea del Deporte organizada por el Consejo Superior de Deportes. La iniciativa reunirá a clubes deportivos del municipio para dar a conocer distintas disciplinas y promocionar el deporte base.

La jornada, que se enmarca además en la celebración de Oviedo como Capital Europea del Deporte, busca fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables entre personas de todas las edades, además de dar visibilidad a los clubes locales.

Entre las actividades previstas destaca la participación de María Pérez, bicampeona olímpica de marcha, que ejercerá como embajadora de la jornada.