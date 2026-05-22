Jornada de puertas abiertas para colegios en el cuartel de Cabo Noval

Jornada de puertas abiertas en Cabo Noval - ACUARTELAMIENTO DE CABO NOVAL

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero, ha acogido este viernes una jornada de puertas abiertas para colegios organizada por el Regimiento de Infantería 'Príncipe" no 3, enmarcada en los actos periféricos de Celebración del Día de las Fuerzas Armadas y en el 60 Aniversario de la creación de la Brigada 'Galicia VII' (Brilat).

Más de 400 alumnos de varios colegios del Principado de Asturias han participado, pudiendo disfrutar de varias actividades con exposición de armamento y material, óptica, transmisiones, material de campaña y vehículos.

Se realizaron exhibiciones por parte de la escuadra de gastadores, banda de guerra y equipo de cetrería del regimiento. Colaboró con el Regimiento 'Principe' número 3, la 14 Zona de la Guardia Civil del Principado de Asturias, con una exposición estática de medios del Cuerpo y una exhibición de determinadas especialidades del Servicio Cinológico de Asturias, Gedex y unidad de drones.

También se contó con la participación del BIEM V (Batallón de Intervención en Emergencias de León) con una exposición estática de vehículos. Así mismo, se hizo entrega del Premio Ejercito 2026 en la fase regional, categoría "E" (alumnos de entre 13 y 14 años), al Centro de Enseñanza, CCEE Ángel de la Guarda Aspace Asturias de Latores, con una maqueta titulada 'Guardianes del Hielo', que representa la labor del Ejército de Tierra en la base 'Gabriel de Castilla' en la Antártida.