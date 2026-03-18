La jornada 'Superando mitos sobre el Alzheimer' reúne a más de un centenar de personas en Gijón

FICYT y el Ayuntamiento de Gijón reúnen a expertos en alzhéimer para dar a conocer los últimos avances - UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA (UCC+I)

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT), en colaboración con la Dirección General de Innovación y Promoción del Ayuntamiento de Gijón, han celebrado este miércoles, en el Centro Municipal Integrado de El Coto, la jornada Superando mitos sobre la enfermedad de Alzheimer: avanzando en la atención, mejorando en los cuidados.

El encuentro, abierto a la ciudadanía, ha reunido a más de un centenar de personas con especialistas del ámbito sanitario, investigador y sociosanitario y ha sido moderado por César Andrino.

El objetivo, en palabras de la directora de FICYT, Mercedes Díaz Somoano, ha sido "facilitar un espacio para analizar los últimos avances en investigación, diagnóstico, tratamiento y atención a esta enfermedad a través del diálogo entre distintos profesionales y el público general".

"Desde FICYT tratamos de acercar el conocimiento científico a la sociedad para mejorar la comprensión y, en esta ocasión, hemos querido actualizar a los ciudadanos sobre el alzhéimer y los retos asociados al deterioro cognitivo desde una perspectiva multidisciplinar", ha comentado.