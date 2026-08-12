La jornada transcurre con normalidad en Asturias, sin incidencias significativas según el SEPA

Reunión del comité de seguridad del Eclipse en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado de que a las 18.00 horas de este miércoles no se registran "incidencias significativas" en Asturias relacionadas con el eclipse total que tendrá lugar en unas horas.

Es la principal conclusión tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrado en las instalaciones del SEPA en La Morgal. En nota de prensa, el organismo ha explicado que la reunión ha estado presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo como director del Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias (PLATERPA).

También ha acudido la Delegada de Gobierno de Asturias, Adriana Lastra, para la coordinación de este evento, mientras se mantiene activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Ministerio del Interior .

En este foro se ha establecido como uno de los ejes fundamentales de cara a las próximas horas, estar preparados para la movilidad de tráfico prevista.

La nubosidad que se registra en algunas de las zonas de observación puede provocar desplazamientos incluso a la comunidad vecina de Castilla y León que, según ha trasladado, está preparada para recibir visitantes de Asturias.

Respecto a los puntos de observación no se han registrado incidencias destacables a excepción de Cabo Peñas donde la Guardia Civil ha procedido a cortar los accesos en la AS-328. También se ha procedido a cortar la carretera de acceso al Alto del Angliru, una vez que se completó el aparcamiento.

En la reunión del CECOP se ha contado con la presencia de los máximos responsables de la Guardia Civil y Policía Nacional de Asturias, representantes de las Policía Locales de Avilés, Gijón y Oviedo, dirección Provincial de Tráfico y Agencia Estatal de Meteorología.

Por parte del Gobierno del Principado, además de representantes de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, también han acudido responsables de la consejería de Presidencia, Salud, Ciencia y otros organismos del Principado de Asturias.

En representación de los ayuntamientos se ha contado con la presencia de la Federación Asturiana de Concejos. A lo largo de la tarde se continuará realizando un seguimiento permanente de todo el dispositivo hasta las 23.30 horas cuando se prevé desactivar el plan.