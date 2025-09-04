Las Jornadas del Cómic de Avilés celebran sus 30 años con una veintena de autores y destacada presencia internacional

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas del Cómic de Avilés celebrarán su treinta aniversario entre los días 9 y 13 de septiembre. Un año más se cuenta con el patrocinio de Asturiana de Zinc. Las Jornadas, que han sido presentadas esta mañana por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso junto a uno de los codirectores del evento, Jorge Iván Argiz, destacan por su carácter internacional con autores originarios de seis países diferentes que darán charlas, participarán en mesas redondas, presentarán y protagonizarán firmas en la que los autores dedicarán ejemplares de sus obras e interactuarán con su público.

Todo ello encabezado por un cartel, del autor asturiano Germán García, que recuerda estos 30 años de 'lluvia' de viñetas sobre Avilés.

Yolanda Alonso señaló que han sido "treinta años contando historias, treinta años de trazos, treinta años de ilustración", y en su comparecencia aprovechó para, "agradecer a los impulsores y programadores de las jornadas el que no se haya perdido identidad, porque es muy fácil a lo largo de 30 años".

La concejala de Cultura anunció que para conmemorar estos 30 años de las Jornadas de Cómic, se está preparando una exposición en la que se recogerán los carteles anunciadores de tres décadas de presencia de las viñetas en Avilés.

La lista de invitados en esta edición está compuesta por una veintena de artistas. A los invitados oficiales hay que sumar la presencia de otros profesionales que vienen por su cuenta a pasar unos días en la ciudad.

Desde la organización resaltan las primeras visitas de Teresa Valero; August Tharrats; los hermanos Carlos y Luis Fresno Campos: o Juan Díaz Canales. Otra firma importante es el guionista británico de Marvel Garth Ennis.

Según explicó Jorge Iván Argiz, la presencia de Ennis en Avilés será "uno de los momentos álgidos de las jornadas de todos estos años y es una efeméride que se va a recordar, yo creo, durante muchos, muchos años posteriores y a través de él hemos vuelto a centrarnos este año mucho en la figura del guionista de una forma deliberada".

No falta la presencia de Enrique Vegas y la ilustración, que cada año cede para la lámina que se regala (mientras haya existencias) durante la clausura de las Jornadas. Este año el personaje elegido es Wonder Woman y el colorista, como los últimos años, es José Arnau. Entre los visitantes también se encuentran Deniz Camp (Filipinas / Estados Unidos), Pier Dola (Chile), y Ram V (India), de nombre real Ram Venkatesan.

El martes 9 a las 18.30 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura tendrá lugar la presentación oficial con la presencia de autoridades y de los autores participantes.