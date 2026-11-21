Reparto de propaganda electoral de Frente Ampliu en Carreño. - FRENTE AMPLIU
OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturias, Juan Ponte, ha defendido este sábado que apoyar a su formación supone un voto que "vale el doble" en Asturias, ya que permite frenar las políticas regresivas de la derecha y de la extrema derecha al tiempo que obliga al PSOE a impulsar medidas valientes de izquierdas.
Durante un reparto electoral celebrado en Carreño, Ponte ha ironizado sobre la iniciativa política de los socialistas al asegurar que el PSOE "es como el Frente Amplio con cuatro años de retraso".
En el mismo acto ha intervenido la candidata al Senado por esta formación, Antona Luengo, quien ha coincidido en señalar el doble valor del voto a Frente Amplio. Luengo ha subrayado que el PSOE les necesita "indiscutiblemente" y ha añadido que su formación será la encargada de poner sobre la mesa cuestiones como la ley para acabar con el peaje del Huerna.