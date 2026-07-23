Juanjo González destaca que la Selección Española ganó el Mundial con un equipo "mentalmente fuerte" y deportividad

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, recibe al segundo entrenador de la Selección Española, Juanjo González, al médico, Óscar Celada, y al cámara de la Federación Española y miembro de la expedición en el Mundial, Borja Medio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador de la Selección Española de Fútbol, Juanjo González, ha destacado este jueves que haber ganado el Mundial ha sido una experiencia "espectacular" y ha agradecido el recibimiento hecho a la llegada del equipo a España.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la recepción en el Ayuntamiento de Gijón, presidida por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, en la que ha participado, también, el médico de la Selección Española, Óscar Celada, y el cámara de la Federación Española y miembro de la expedición en el Mundial, Borja Medio.

Ha resaltado, especialmente, la forma en que se ha ganado este título en estos momentos "de tanta polarización" y los valores que se han transmitido por los deportistas más seguidos en estos momentos. "Es de las cosas que más orgulloso nos hacen sentir", ha remarcado.

"Yo me siento un auténtico privilegiado de todo lo que he podido vivir", ha indicado González, quien ha confesado que ha pasado momentos duros con todos sus compañeros, pero que le han servido para lo que ha venido después.

"Me han hecho más fuerte", ha señalado. "Me siento muy orgulloso", ha insistido González, quien se ha considerado un "auténtico privilegiado".

Preguntado sobre si tuvieron temor de haber llegado a los penaltis contra Argentina, ha apuntado que los jugadores tenían una motivación y una autoconfianza "terrible". "Nos hacían sentirnos muy confiados", ha asegurado.

En esta misma línea, ha señalado que durante el devenir del partido incluso les hacía sentirse "muy confiados", aunque ha reconocido que esos diez últimos minutos y el comienzo de la prórroga, si que llegaron a pensar en que se les podían escapar los jugadores de Argentina, pese al merecido juego que había hecho España.

"No he pensado en los penaltis, pero sí que en cualquier momento, cuando no habían llegado a portería te pueden llegar una vez, en un equipo que nos equivocamos y pensamos que es un equipo con mucha alma, con mucha garra con mucha intensidad y más Messi, es una selección top mundial, vuelvo a decirlo pero no solo como equipo sino individualidades y si no estuvo a su máximo nivel nosotros pensamos, y así lo creemos, que ha sido por el buen hacer nuestro, por el buen hacer de los chicos, no por que ellos no tuviesen su día", ha asegurado.

Con respecto a la recogida de firmas que están haciendo en Argentina para que se repita el partido, se ha limitado a indicar que "cada uno pasa sus duelos como cree y como quiere". "Nosotros nos tenemos que centrar y poner en valor lo nuestro", ha añadido.

González ha remarcado que durante el partido los jugadores tenían que ser "muy fuertes mentalmente", porque el fútbol lo tenían, para en ese escenario, en ese día más importante de sus vidas deportivas, hacerlo de la manera que lo hicieron, según él.

Algo que hicieron, a su juicio, "sin una duda, sin una mala cara, sin un mal gesto, sin una mala acción y, además, demostrando todo el talento que ellos llevan". "Eso es lo que hay que poner en valor y no lo que diga uno u otro", ha recalcado.

Respecto a que pese a que no hubiera ningún jugador asturiano, aunque sí cuatro personas del equipo técnico de Asturias en la Selección, como sí lo hubo en el Mundial de 2010, ha reconocido que es una pena.

Sobre ello, ha apuntado que ahora mismo no se ve muy cerca el que pueda haber un jugador asturiano de cara al próximo Mundial, pero ha invitado a reflexionar sobre que hace cuatro años ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí estaban en la Selección, eran juveniles siquiera prácticamente, y tres años y medio después ya llevan dos o tres títulos con el equipo español.

"Hay que pensar que quedan cuatro años para el siguiente Mundial y ojalá se pueda celebrar algo aquí en este Consistorio y con un asturiano dentro de la Selección", ha indicado, antes de señalar que es su mayor deseo.

Ha señalado, también, que desde que el asturiano Luis Enrique fuera seleccionador nacional, "sí que instauró ya un camino, una forma de proceder en cuanto a ser un grupo, en cuanto a la forma de encargar los partidos, en cuanto a valentía, en cuanto a representar el juego de español, que nosotros hemos seguido con ese plus que Luis de la Fuente le ha metido también su sello personal, tanto en valores, en forma de ser, como en verticalidad".

Preguntado por la posible contratación en el Sporting de Gijón de Hugo Guillamón, al que conoce del Mundial de Catar de 2022, ha resaltado de él que es un chico "espectacular, muy buen futbolista puede hacer varias posiciones, muy buena salida de balón, un entendimiento del juego fantástico, puede hacer de central puede hacer de seis". "Sería un lujazo para el Sporting, ojalá", ha destacado.

Celada, por su parte, se ha mostrado feliz por que toda España haya podido disfrutar de esta celebración. "Aparte de tener una estrella más en nuestra camiseta, para los que somos amantes del fútbol y vivimos del fútbol, yo creo que es un gran prestigio para todo nuestro fútbol, fútbol español", ha resaltado.

"No solamente es haberlo ganado, sino la forma en que se ha ganado, jugando maravillosamente bien al fútbol, demostrando que somos un equipo realmente de jugadores tranquilos, maduros, que saben perfectamente lo que tienen que hacer en el campo, que juegan como un equipo", ha puesto en valor.

"Creo que esos valores que demuestra el fútbol, sobre todo, el fútbol español, van a ser ejemplo para el resto del mundo", se ha mostrado convencido. "Los que amamos el fútbol nos sentimos muy, muy, muy orgullosos, del campeonato que hemos hecho", ha añadido.

Sobre la final del Mundial, ha destacado que Argentina tiene tres estrellas y eso hay que valorarlo, pero ha incidido en que todos están reconociendo la superioridad que ha tenido España en ese partido. "En el deporte, desgraciadamente, no siempre se gana y hay que saber aceptarlo", ha apuntado.

En cuanto a su labor, ha señalado que había jugadores que llegaban con problemas, si bien ha opinado que se han gestionado bien las cosas y, en su momento, han estado en condiciones.

"Hay más cosas de las que parecen", ha confesado, a lo que ha detallado que una de las virtudes también del cuerpo médico de un equipo, de una selección, también es "la prudencia y la discreción".

"Se han hecho las cosas con mucho sentido común y, bueno, las cosas han salido bien", ha destacado. "No cabe duda que cuando se gana todo el trabajo luce más", ha llamado la atención.

"La realidad ha sido mucho más de lo que esperábamos", ha destacado, por otro lado, sobre el recibimiento a la Selección en Madrid, con más de dos millones de personas, que, según él, ha sido "espectacular". "Todo el mundo tendrá el recuerdo de dónde ha visto la final y del gol de Ferrán se acordará mucha gente toda su vida", ha indicado.

Durante la recepción municipal, la alcaldesa ha resaltado de ellos que forman parte por méritos propios de la historia del deporte español.

"Tres personas que no vienen aquí como estrellas, sino como lo que siempre han sido: Trabajadores incansables, gente de equipo que entienden que detrás de cada triunfo hay muchas más manos que las que salen en la foto", ha destacado. Para ella, la lección más grande que deja esta Selección es que los grandes logros "nunca son de uno solo".

En este sentido, ha apuntado que Gijón siente verdadero orgullo por el ejemplo de Juanjo González, un segundo entrenador "que prepara, observa y corrige desde la sombra para que otros brillen"; de Óscar Celada, "un médico que cuida, que sostiene y que vela para que el cuerpo de los que entran al terreno de juego lo hagan en las mejores condiciones"; y de Borja Medio, "un profesional que ha sabido guardar para siempre, en cada plano, la emoción de un país entero".