Este jueves comienza la venta de entrada sueltas de escenAvilés

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OVIEDO/AVILÉS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 20 de agosto, a las 11.00 horas, comienza el período de venta libre de entradas para los 16 espectáculos que conforman el nuevo trimestre de escenAvilés, la programación conjunta del Teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer (en el Auditorio y la Sala Club), después de que terminase el periodo de abonos con 426 ventas, la cifra más alta desde la puesta en marcha del abono conjunto.

El Teatro Palacio Valdés acogerá tres estrenos absolutos: 'A puerta cerrada', una nueva producción del clásico de Jean-Paul Sartre, dirigida por Ainhoa Amestoy; 'Calle Esperanza', dirigida por Miguel Rellán e interpretada por María Galiana, Javier Mora y Alberto Fraga, y 'La hora del lince', de Per Olov Enquist.

La temporada recupera grandes títulos en el Auditorio del Centro Niemeyer, como 'Malquerida', de Jacinto Benavente, con Aitana Sánchez-Gijón al frente del reparto, o 'La ópera de los tres centavos', el inmortal musical de Bertolt Brecht y Kurt Weill, dirigido por Mario Vega y protagonizado por Coque Malla.

La programación incorpora además algunas de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea, como Pablo Remón con 'El entusiasmo', en el Centro Niemeyer, o Florian Zeller con 'La verdad' y Mark Rosenblatt con 'Gigante', ambas en el Teatro Palacio Valdés.

Off Niemeyer continuará acercando al público propuestas de pequeño formato y dramaturgia contemporánea, con títulos como 'El abismo', 'Entre los árboles' y 'Una forma de vida'.

El ciclo traerá una propuesta internacional con Magdalenamariyam, una singular representación del teatro-danza tradicional Kathakali de la India. 'Hecho en Asturias' volverá a dar protagonismo a la creación escénica del Principado con 'Caín y Abel', de El Jaleo Teatro, y 'Memoria de la Nisal', de la compañía Adrián Conde. La programación se completa con los musicales de gran formato 'Jekyll & Hyde' y 'Annie', ambas de la mano de la compañía Theatre Properties, y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que dará dos conciertos dedicados a Chopin, Lutoslawski, Falla y Nielsen.