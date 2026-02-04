Un jugador de Mieres gana El Millón en el sorteo de Euromillones del martes

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un jugador de Mieres ha ganado 'El Millón' del sorteo del martes de Euromillones, con un boleto sellado en la administración de loterías número 6 de Mieres, ubicada en el centro comercial Caudalia.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto acertante de 'El Millón' tiene el código XPH70542, generado a la hora de hacer la apuesta en Euromillones. Al hacer la apuesta, se asigna un código de 3 letras y 5 números (impreso en el resguardo virtual) con el que se participa en este juego asociado, optando tanto al premio del millón como al habitual de Euromillones.

En el sorteo de Euromillones de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el 'eurobote' generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 29 millones de euros.